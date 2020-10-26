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495 рогов сайгака задержали на границе белгородские пограничники

Части животных, занесенных в Красную книгу пытались вывезти трое иностранцев
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Пограничного управления.

Фото пресс-службы Пограничного управления.

Пограничным Управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям пресечен незаконный оборот дериватов диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации. В районе населенного пункта Северный Белгородского района Белгородской области пограничники задержали автомашину, в которой трое иностранцев пытались незаконно переправить 495 рогов сайгака.

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления, процессуальное решение будет принято после изучения всех обстоятельств незаконной перевозки.