В Белгороде на стадионе «Салют» сотрудники МЧС провели санитарную обработку

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области продолжают оказывать помощь в дезинфекции социально значимых объектов и мест массового посещения людей. Накануне они обработали хлорсодержащими веществами стадион «Салют» в Белгороде. Здесь были тщательно продезинфицированы все посадочные места на трибунах, входы, лестницы, перила. Для работы по дезинфекции сотрудники МЧС России использовали мобильные ранцевые огнетушители.

Отметим, что работы по соблюдению профилактических мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции, проводятся в соответствии с обращениями, поступающими в Главное управление МЧС России по Белгородской области от руководителей объектов.