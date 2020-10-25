Житель Белгородчины побывал на «Поле чудес»

Фото из личного архива Сергея Голиусова.

Игра состоялась накануне Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, но своего земляка жители села Бехтеевка до сих пор не устают расспрашивать о всенародно любимом телепроекте. А еще - искренне гордятся его результатом: Сергей дошел до финала знаменитого шоу.

К слову, участниками той игры были исключительно сотрудники ахрохолдинга «Мираторг» из подразделений Белгородской, Курской, Калининградской, Тульской, Калужской и Брянской областей - такой подарок компания решила сделать своим работникам.

К сожалению, наш Сергей не смог привезти домой главный приз, но впечатлений и положительных эмоций – даже с избытком. Мужчина с удовольствием ими делится, но искренне смущается, что про него пишут в прессе. Кстати, прочесть одну из статей можно в сетевом издании Корочанского района «Ясный ключ».

Еще раз поздравляем Сергея и желаем ему дальнейших успехов!