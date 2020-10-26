В Борисовском районе Белгородчины стало на одну именную библиотеку больше. Фото пресс-службы администрации Борисовского района

Березовская модельная библиотека Борисовского района теперь носит имя своего земляка Николая Ряполова – члена Союза кинематографистов РФ, Союза журналистов РФ, Союза писателей России, заслуженного работника культуры РФ, лауреата премии имени Александра Довженко.

Заведующая библиотекой Нина Фалько рассказала, как собирались материалы об именитом земляке, ведь Николай Филиппович стоял у истоков создания документального православного кинематографа. Но и его личная судьба не менее интересна. Теперь в местной библиотеке есть фильмотека ряполовских произведений, сборник материалов о его творчестве и биографии.

В Борисовском районе сложилась хорошая традиция таким образом чтить память знаменитых земляков. Центральная библиотека района носит имя Павла Барвинского, школа искусств – Гавриила Ломакина, в районе три именные школы, одна из них в Березовке, теперь еще и библиотека, сообщила пресс-служба администрации района.