На следующей неделе в Белгородской области пройдут дожди. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Погода, побаловавшая необычным теплом жителей Белгородской области, медленно и уверенно становится осенней. Завтра в регионе ожидается ясный день, температура воздуха прогреется днем до +15 градусов по Цельсию, а ночью упадет до +5.

Начиная со вторника температура воздуха будет постепенно снижаться, и в пятницу днем ожидается всего +11 градусов по Цельсию, ночью +5. Во вторник, четверг и пятницу возможны дожди, так что грибникам не стоит терять надежды.

Начиная с 1 ноября температура воздуха еще понизится, но это уже другая история.