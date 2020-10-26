На водозаборе в микрорайоне Белгородского района появится новая скважина. Фото пресс-службы администрации Белгородского района

Всего в микрорайоне «Разумное 71» Белгородского района выдано более 2100 участков и введено в эксплуатацию около 1700 домов. Нагрузка на водозабор увеличилась. Дополнительную, девятую по счету, скважину специалисты обещают ввести в строй до конца текущего года. В результате модернизации водозабора общее количество добываемой воды возрастет на 2400 м3 в сутки и составит 5520 м3.

В текущем году проделана большая работа: в июле здесь запустили шестую скважину, а в сентябре завершили бурение еще двух. После ввода последней девятой скважины будут достигнуты проектные мощности объекта, что позволит гарантировать бесперебойную подачу воды даже при заселении массива на 100%, сообщает пресс-служба администрации Белгородского района.