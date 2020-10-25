18 нетрезвых водителей выявили за сутки белгородские автоинспекторы. Фото: "КП" Архив

Всего больше 450 нарушений Правил дорожного движения зафиксировали сотрудники Госавтоинспекции за сутки. При этом от управления отстранены 18 водителей, управлявшие автомобилем в нетрезвом состоянии или отказавшиеся от медосвидетельствования.

Одному горе-водителю грозит уголовная ответственность за повторное управление автомобилем в алкогольном опьянении, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Водители не уважают пешеходов, и это взаимно. Из-за непредоставления преимущества пешеходам госавтоинспекторы составили 51 административный материал, в отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте, 74 материала.