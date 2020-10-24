От заражения коронавирусом в Белгородской области скончался еще один человек. Фото: "КП" Архив

По данным областного штаба в Белгородской области от заражения коронавирусом скончался еще один человек — житель Белгорода. С начала пандемии число жертв опасной инфекции составило 74 человека.

По данным федерального штаба на 24 октября, число новых случаев заражения COVID-19 в Белгородской области составило 96 случаев, всего с начала пандемии — 10 946.

На 23 октября на госпитализации находилось 575 человек, 54 — подключены к аппаратам ИВЛ. Наибольшее число новых зараженных — в Алексеевске, 24 случая. По 10 новых случаев в Белгородском районе и Прохоровке, по 8 — в Корочанском районе и Старооскольском горокруге, 7 — в Ракитянском районе. Есть случаи заражения и в других муниципалитетах области.