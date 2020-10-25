В Алексеевскую школу приехала «Лаборатория безопасности». Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа

Усвоить правила дорожного движения проще всего на практических занятиях. В этом убедились учащиеся МБОУ СОШ №4 города Алексеевка. Эту школу посетила уникальная передвижная «Лаборатория безопасности».

Это автомобиль, оснащенный оборудованием, предназначенным для моделирования дорожных ситуаций и обучения детей правилам поведения на дороге в условиях, максимально приближенных к реальности.

Специалисты мобильного автогородка «Лаборатория безопасности» познакомили школьников с правилами безопасного поведения на дороге, а также позволили побывать в роли велосипедистов, водителей и пассажиров автобуса, автомобилистов и пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Алексеевского городского округа.