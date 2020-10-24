В Губкинском округе власть озаботилась дизайном голубятен. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

В Губкинском городском округе властью прорабатываются решения по отделке фасадов сооружений голубиных питомников. Всего голубятен, находящихся на территории Губкина и подлежащих улучшению архитектурного облика, 13.

Новации предусмотрены проектом «Птице мира - законный дом» и готовятся управлением архитектуры и градостроительной политики администрации Губкинского городского округа.

Предполагается размещение единого логотипа с отделкой фасадов сооружений современными отделочными материалами. Самим голубям-то дизайн их жилища по барабану, а вот привлекательность объектов и градостроительный облик города должны улучшиться.