В Старом Осколе двое участковых получили служебное жилье. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

В Старом Осколе молодым сотрудникам полиции вручили ключи от новостроек. Один из новоселов – участковый уполномоченный полиции, лейтенант Александр Мальцев будет проживать в Городище, второй счастливчик, младший лейтенант Александр Сивков, – в Шаталовке. Оба участковых переехали поближе к обслуживаемой территории, а значит, и наводить порядок станет проще.

Это первые дома, которые построены для полицейских в рамках областного проекта «Современный участковый пункт полиции». Он предусматривает благоустройство служебных помещений участковых уполномоченных полиции, а также обеспечение их жильем на обслуживаемых участках.

Давно известно, что если участковый проживает на вверенной ему территории, то эффективность его работы выше. При поддержке муниципалитета были построены уютные коттеджи, расположенные в непосредственной близости от сельской инфраструктуры. Рядом находятся администрация, школа, детский сад, медицинское учреждение, дом культуры, а также участковый пункт полиции.

Рабочее место правоохранителей оснащено всем необходимым. Проживание сотрудников на обслуживаемой территории позволит им более эффективно реагировать на обращения граждан и складывающуюся оперативную обстановку.