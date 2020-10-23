Представитель Белгородского университета стал призером международного конкурса

Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".

Корреспондент управления по связям с общественностью и СМИ Евгений Толмачев завоевал почетное третье место в международного творческом конкурсе творческих и научных работ в области гуманитарных и социальных наук. Конкурс был посвящен 150-летию русского писателя, первого Нобелевского лауреата по литературе Ивана Бунина и проводился Елецким государственным университетом носящим имя этого известного писателя. В конкурсе приняли участие молодые ученые, писатели, художники (в возрасте до 35 лет), представлявшие вузы Беларуси, Китая, Ливана, Италии, Болгарии, России. На суд жюри поступило свыше 300 работ в четырех номинациях.

Корреспондент управления по связям с общественностью и СМИ НИУ «БелГУ» Евгений Толмачев отправил на конкурс рассказ «Артист» и занял третье место в номинации «Авторские прозаические и поэтические произведения». Евгений рассказал:

– Приятно, что моя работа была высоко оценена на международном конкурсе, посвященном одному из моих любимых писателей. На конкурс был отправлен рассказ, которому ранее не доводилось попадать на суд жюри.

Отметим, что ранее рассказы «Эльбрус» и «Долгожитель» уже приносили Евгению Толмачеву победы на всероссийском уровне. Рассказ «Артист» можно прочесть в пятом, юбилейном выпуске, литературного альманаха «Созвездие БелГУ».