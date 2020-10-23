Школьники Белгородчины учатся действовать в чрезвычайных ситуациях. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области

На территории Белгородского региона проходит Месячник гражданской обороны, во время которого жителей области знакомят с историей, функциями и деятельностью гражданской обороны России. В Засосенской средней общеобразовательной школе Красногвардейского района педагоги вместе с сотрудниками МЧС проводят занятия под названием «Учимся действовать в чрезвычайных ситуациях». Школьники узнают, как необходимо действовать в случае получения сигнала «Внимание всем!».

Во время уроков специалисты МЧС и педагоги демонстрируют детям обучающие фильмы. Во время занятий детям продемонстрируют специальные костюмы, а также объясняют, как правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты органов зрения и дыхания, первичными средствами пожаротушения. Кроме того, в рамках таких уроков в школах проводятся и учебные эвакуации.