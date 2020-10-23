Белгородка вошла в число победителей федерального этапа конкурса «Лучший урок письма»

Фото пресс-службы Почта России по Белгородской области.

Подведены итоги ежегодного XVIII всероссийского конкурса детских писем «Лучший урок письма». Победителями и лауреатами «Лучшего урока письма – 2020» стали 45 школьников и 4 учителя из 26 регионов России. Среди лауреатов – жительница Белгородской области Виолетта Кулешова, ученица Томаровской средней общеобразовательной школы №1. На региональном этапе конкурса она заняла 1 место. Девушка представила свою работу в номинации «Классная история. Истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать…».

Организаторами конкурса выступают Почта России, МГУ имени Михаила Ломоносова, Союз писателей России, профсоюз работников связи России и «Учительская газета». За восемнадцать лет проведения конкурса в нем приняли участие более двух миллионов человек.

Цель конкурса «Лучший урок письма» – возвращение культуры письма, воспитание бережного отношения к родному языку, обращение к истории своей семьи и страны. Абсолютными чемпионами по количеству конкурсных работ стали номинации «Есть такая профессия – Родину защищать…», объявленная Министерством обороны РФ, «Рецепты счастливой семьи», которая проводится оргкомитетом совместно с Фондом социально-культурных инициатив, а также номинация «Мой любимый литературный герой», представленная МГУ имени Михаила Ломоносова.

За время проведения конкурса издано 17 красочных книг под общим названием «С чего начинается Родина? Детские письма о главном». Их общий тираж составил 39 000 экземпляров. Книга детских писем «У меня дома живет амурский тигр» стала лауреатом Национального конкурса «Книга года».

В год юбилея Победы в Великой Отечественной войне совместно с Фондом социально-культурных инициатив издана книга детских писем и рисунков «Детские письма о главном. 75-летию Великой Победы посвящается».