Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Белгородского экс-начальника управления земельных отношений задержали при получении взятки

Общая сумма взятки составила 1,2 миллиона рублей
Ирина ТАРАСОВА
КомментироватьОставить комментарий
Белгородская Федеральная служба безопасности пресекла коррупционную деятельность чиновника.

Белгородская Федеральная служба безопасности пресекла коррупционную деятельность чиновника.

Фото: Архив "КП"

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Белгородской области задержан с поличным при получении части взятки бывший замруководителя комитета имущественных и земельных отношений администрации Белгорода – начальник управления земельных отношений. Общая сумма взятки составила 1,2 миллиона рублей.

В качестве посредника во взяточничестве от представителя коммерческой организации был также задержан житель областного центра. С апреля 2018 года посредник передал часть взятки начальнику Управления в размере больше 1 миллиона рублей. Мзда предназначалась за оформление документов на право собственности на земельный участок, находящийся в долгосрочной аренде. Следствием полностью доказана причастность фигурантов к совершению преступлений.

Суд приговорил эксзаместителя руководителя комитета имущественных и земельных отношений к лишению свободы на 7 лет колонии строгого режима и штрафу в размере 2,4 миллионов рублей. Также с него взыщут 400 тысяч рублей.

Тем же решением суда посредник признан виновным в совершении преступления и приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 1,2 миллиона рублей, а также к взысканию денежных средств в доход государства в размере 123 тысяч рублей.

Криминал