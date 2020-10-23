Белгородского экс-начальника управления земельных отношений задержали при получении взятки

Белгородская Федеральная служба безопасности пресекла коррупционную деятельность чиновника. Фото: Архив "КП"

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Белгородской области задержан с поличным при получении части взятки бывший замруководителя комитета имущественных и земельных отношений администрации Белгорода – начальник управления земельных отношений. Общая сумма взятки составила 1,2 миллиона рублей.

В качестве посредника во взяточничестве от представителя коммерческой организации был также задержан житель областного центра. С апреля 2018 года посредник передал часть взятки начальнику Управления в размере больше 1 миллиона рублей. Мзда предназначалась за оформление документов на право собственности на земельный участок, находящийся в долгосрочной аренде. Следствием полностью доказана причастность фигурантов к совершению преступлений.

Суд приговорил эксзаместителя руководителя комитета имущественных и земельных отношений к лишению свободы на 7 лет колонии строгого режима и штрафу в размере 2,4 миллионов рублей. Также с него взыщут 400 тысяч рублей.

Тем же решением суда посредник признан виновным в совершении преступления и приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 1,2 миллиона рублей, а также к взысканию денежных средств в доход государства в размере 123 тысяч рублей.