Мастер-класс «Как продавать больше чем конкуренты» – в «Университете бизнеса УРАЛСИБ»

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Участие в мастер-классе бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Татьяна Винокурова- эксперт по построению отделов продаж, основатель консалтинговой компании PRO Бизнес. Президент Ассоциации Спикеров Санкт-Петербурга.

На онлайн мастер-классе обсудим, как продавать дороже конкурентов, как презентовать товар/услуги, чтобы клиент покупал, рассмотрим методы презентации цены, сравним такие параметры как цена и ценность.

По итогам мастер-класса слушатели смогут построить пошаговый чек-лист анализа конкурентов.

Мастер-класс представляет собой прямой эфир в формате вебинара с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будут направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ позволяет начинающим, и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров в разделе Университета бизнеса на сайте Банка УРАЛСИБ.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями участия в мастер-классе можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка. На правах рекламы.