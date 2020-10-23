Клиент Центрально-Черноземного банка Сбербанка признан «Экспортером года» в Центральном федеральном округе

Клиент Центрально-Черноземного банка Сбербанка - ГК «ЭФКО» - стала победителем окружного этапа Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» в сфере агропромышленного комплекса в категории крупный бизнес. Такое решение приняла комиссия, состоящая из представителей Российского экспортного центра, Сбербанка, федеральных министерств, и предпринимательских объединений.

ГК «ЭФКО» эффективно реализует стратегию по увеличению доли России в рамках глобального агропродовольственного рынка. Компания экспортирует свою продукцию более, чем в 50 стран мира.

Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Владимир Салмин:

«Мы рады, что наш давний партнер, становление которого проходило при активном участии Центрально-Черноземного банка, получил заслуженное признание. От души поздравляем компанию с этой важной победой. Со Сбербанком ГК ЭФКО сотрудничает более 20 лет, активно используя в своей работе кредитование, «зарплатный проект», продукты торгового экспортного финансирования и документарных операций. Мы традиционно уделяем большое внимание аграрному сектору, потому что это основа экономики Черноземья. Около 45% кредитного портфеля Центрально-Черноземного банка приходится на сельское хозяйство. Кроме того, мы полезны нашим клиентам не только традиционными банковскими продуктами, но и широким спектром современных высокотехнологичных услуг, позволяющих сделать тяжелый труд селян максимально автоматизированным и эффективным».

Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. В этом году ПАО Сбербанк стал ее генеральным партнером.

Премией предусмотрено двенадцать номинаций в разрезе различных сегментов и отраслей. Отбор победителей проходит в рамках окружного и федерального этапов. Окружной этап проводится в восьми федеральных округах. Награждаются 12 компаний из каждого федерального округа. Затем из этих 96 компаний отбираются победители по 12 номинациям на федеральном этапе.