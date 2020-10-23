В Голофеевке Волоконовского района Белгородчины появилась новая автобусная остановка

В Голофеевке Волоконовского района появилась новая автобусная остановка. Фото пресс-службы администрации Волоконовского района

Новая автобусная остановка была оборудована для удобства обитателей села Голофеевка Волоконовского района Белгородчины. Вопрос актуальный, так как ближайшая остановка находится на расстоянии более двух километров, и жителям преклонного возраста затруднительно туда добираться.

На одной из встреч с жителями улицы Зеленой этого села был поднят вопрос об оборудовании места для ожидания маршрутного такси. В результате проведенных работ на этом месте были установлены удобная скамейка, навес от дождя и благоустроена прилегающая территория.