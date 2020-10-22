Составить здоровый рацион белгородцы смогут с Роспотребнадзором. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В Международный день повара стартовал новый онлайн-проект Роспотребнадзора, посвященный здоровому питанию, – «Книга здоровых рецептов». Что значит «тарелка здорового человека»? Как выбрать качественные и безопасные продукты? Как составить здоровый рацион и посчитать калории? Ответы на эти вопросы теперь можно найти с Роспотребнадзором.

На базе портала здоровое-питание.рф начинает работать «Цифровая кулинарная книга». Первые рецепты с учетом профессиональных рекомендаций уже опубликованы.

Всех пользователей пригласили пополнять перечень правильных и вкусных блюд, формируя новую версию книги «О вкусной и здоровой пище» под редакцией Роспотребнадзора и экспертов НИИ питания.

Проект поддержали российские звезды: писатель Олег Рой, актриса Алена Хмельницкая, фигуристка Ирина Слуцкая, телеведущие Георгий Черданцев и Ирина Россиус, хореограф Евгений Папунаишвили уже поделились своими кулинарными секретами и лайфхаками, их рецепты пополнили книгу. В будущем свой вклад в базу рецептов обязательно внесут и другие звезды.