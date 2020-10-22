В Белгороде на месяц перекроют улицу Шевченко. Фото: "КП" Архив

Власти Белгорода ограничат движение транспорта по улице Шевченко на целый месяц. Ограничение начнет действовать с 9.00 23 октября и продлится до 20.00 22 ноября, сообщили в пресс-службе горадминистраци.

В мэрии города рассказали, что дорожники ООО «СМК» проведут неотложные работы по устройству канализации к жилому дому №11 на улице Парковая, задействую при этих работал улицу Шевченко.

Автомобилистам предлагают свой маршрут планировать заранее, а двигаться рекомендуют в сторону проспекта Богдана Хмельницкого (малый проезд) на улицу Парковая.

Власти рекомендуют заранее планировать свой маршрут, для объезда предлагается двигаться в сторону просп. Б. Хмельницкого (малый проезд) на улицу Парковая.