В Белгородской области от заражения коронавирусом скончался 63-летний мужчина. Фото: "КП" Архив

В областном департаменте здравоохранения обнародовали новые данные о состоянии заболевания коронавирусом. За минувшие сутки в области зарегистрировано 95 новых пациентов, у которых подтвержден диагноз COVID-19. К сожалению, увеличилось и число летальных случаев — 73 с начала пандемии, от заражения коронавирусом умер 63-летний житель Белгорода. Он проходил лечение в Городской больнице №2.

В департаменте подчеркнули, что в области специализированный коечный фонд, рассчитанный на больных COVID-19, занят на 83 %. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 55 тяжелых пациентов.