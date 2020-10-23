Вакцинацию от гриппа прошли уже 19,9% белгородцев.

19,9% белгородцев уже прошли вакцинацию от гриппа. Всего привито 295 654 белгородцев, рассказала первый заместитель начальника департамента здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова. На 21 октября в регион поступило 40,6% от заявленной взрослой вакцины — это 209 тысяч доз, и 86% детской — 172 тысячи доз.

При этом, подчеркнула она, плановая заявка от региона на вакцину от гриппа составляла 714 тысяч доз, из которых: 201 тысяча — детская вакцина и 513 тысяч — взрослая.

Среди тех, кто уже сделал прививку от гриппа 85 466 детей и 1 698 беременных, которых, кстати, также прививают детской вакциной.