В Белгородской области подходит к концу второй этап вакцинации медработников от коронавирусной инфекции. Фото: "КП" Архив

В региональном департаменте здравоохранения рассказали, как в Белгородской области проходит пробная вакцинация медицинских работников от коронавирусной инфекции. Всего область получила 42 дозы вакцины от COVID-19. На сегодняшний момент подходит к концу второй этап вакцинации добровольцев из числа медицинских работников. Напомним, что в начале второго этапа вакцинации одним из первых сделал прививку главный врач областной инфекционной больницы.

Вакцинация, напомнили в департаменте, ставится двумя прививками с разницей в один месяц. Первый ее этап прошел успешно, медработники, в основном, женщины, сделавшие прививку от COVID-19, отмечали лишь легкое недомогание и небольшую потерю трудоспособности. Во время второго этапа вакцинации региональный департамент здравоохранения будет следить за выработкой иммунитета в медицинской среде.