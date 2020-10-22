Житель Белгородчины арестован за уклонение от обязательных работ. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

В отношении жителя Ивнянского района Белгородской области за уклонение от отработки 35 часов обязательных работ был составлен административный протокол по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ. Суд назначил правонарушителю наказание в виде административного ареста. Но мужчина неоднократно проигнорировал все меры наказания. И теперь проведет 7 суток под арестом. При этом он все же должен будет и отработать 35 часов обязательных работ, и оплатить штраф

К такому наказанию привело то, что житель Ивнянского района за нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения был привлечен сотрудниками полиции к ответственности по ст. 20.21. КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и обязан был оплатить штраф. В установленный законом срок, административный штраф так и не был оплачен.

Напомним, что неуплата в срок административного штрафа влечет за собой его удвоение (но не менее тысячи рублей), либо обязательные работы на срок до 50 часов или административный арест на срок до 15 суток.

Рассмотрев материалы дела, суд вынес постановление о привлечении должника к 35 часам обязательных работ и направил данное постановление для исполнения в Ивнянское районное отделение судебных приставов УФССП России по Белгородской области.

Мужчина и в этот раз проигнорировал требование суда, тем самым совершил новое административное правонарушение. Уклонение от обязательных работ привело к административному аресту.

Суд назначил правонарушителю 7 суток административного ареста. При этом это не освобождает его от исполнения ранее назначенного наказания: после отбытия наказания мужчине все же придется отработать 35 часов обязательных работ и оплатить штраф.