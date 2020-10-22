В Белгороде энергетики выделили 4 МВт мощности строящейся волейбольной арене

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В Белгороде «Россети Центр Белгородэнерго» подготовил электросетевую инфраструктуру для подключения к сетям волейбольной арены на 10 тысяч зрительских мест.

Потребляемая мощность современного многопрофильного спорткомплекса составит 4092 кВт. Для подключения арены к сетям по первой и второй категориям надежности специалисты установили 2 трансформаторные подстанции и построили 4 ЛЭП 10 кВ общей протяженностью свыше 9 км.

Источником питания для арены станет подстанция 110 кВ «Майская», от которой запитана юго-западная часть Белгорода. Основные объекты потребления - сценическое, световое и звуковое оборудование, системы вентиляции и кондиционирования, аппаратная связи и другие энергоустановки.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Строительство арены началась в мае 2019 года в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Объект представляет собой пятиэтажную чашу высотой 25 м, общей площадью 33 000 квадратных метра. На новой арене будут проходить все домашние игры волейбольного клуба «Белогорье». Кроме того, Белгород включен в число резервных городов Чемпионата мира по волейболу 2022 года.

- Несмотря на введенные из за коронавируса ограничения, все работы Белгородэнерго выполнил четко по графику, - отметил заместитель генерального директора – директор «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов. - Энергетики любят волейбол, дорожат им и делают со своей стороны все для того, чтобы возможность заниматься спортом была у всех белгородцев.

Предполагается, что открытие арены состоится в конце декабря текущего года.