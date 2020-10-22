В Борисовском районе проводится профилактическое мероприятие «Внимание, каникулы!». Фото пресс-службы администрации Борисовского района

В период осенних школьных каникул с 21 октября по 4 ноября в Борисовском районе проводится профилактическое мероприятие «Внимание, каникулы!». Ситуация тревожная: за 9 месяцев на территории Белгородской области с участием детей и подростков зарегистрировано 92 дорожно-транспортных происшествия. При этом 5 несовершеннолетних погибли и 93 получили травмы.

Чаще других получали ранения в происшествиях дети-пешеходы (41 ДТП) и дети-пассажиры (32 ДТП). На территории Борисовского района с участием несовершеннолетних зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 несовершеннолетних получили ранения.

Акция «Внимание, каникулы!» должна активизировать работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, упредить опасное поведение на дороге среди несовершеннолетних пешеходов, велосипедистов, водителей мототранспорта.