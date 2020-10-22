В Валуйском городском округе строится сразу четыре фельдшерско-акушерских пункта. Фото пресс-службы администрации валуйского городского округа

В Валуйском городском округе в 2020 году начато строительство четырех фельдшерско-акушерских пунктов в сельских территориях с населением от 100 до 1000 человек. Здесь аналогичные здания ветхие и подлежат замене. Сдача объектов планируется в четвертом квартале 2020 года.

Строительство зданий первичного звена здравоохранения предусмотрено в четырех селах Валуйского округа: Старый Хутор, Карабаново, Конопляновка и Селиваново.

Уже выполнены работы по утеплению пола и устройству внутренних инженерных сетей. В новых зданиях предусмотрят кабинет приема фельдшера, смотровой, процедурно-прививочные кабинеты, место для ожидания приема пациентами, помещение для персонала и санузел. Здания подключат к необходимым коммуникациям.