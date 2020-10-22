В Белгороде росгвардейцы задержали подозреваемого в краже денежных средств

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области задержали 30-летнего гражданина, который подозревается в краже 20 тысяч рублей.

Происшествие случилось ночью. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, получив сигнал «тревога» с охраняемого объекта по улице Песчаной, сразу же прибыл на место происшествия. Стражи правопорядка выяснили, что у одного из посетителей учреждения был похищен кошелек с деньгами. В кошельке находилось 20 тысяч рублей.

Изучив записи камер видеонаблюдения, росгвардейцы установили, что гражданин, подозреваемый в краже, все еще находится на территории охраняемого объекта. Злоумышленника оперативно задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства