Коронавирус: в Шебекинском спецотделении для беременных и рожениц уже 12 пациенток. Фото: "КП" Архив

В областном департаменте здравоохранения сообщили, что в Шебекинском спецотделении для беременных и рожениц уже 12 пациенток: 5 беременных и 7 женщин, которые уже родили детей. Также в специализированном отделении находятся 8 детей. Их больше, чем рожениц, так как одна из пациенток имеет положительный тест на COVID-19, а ее ребенок — нет, объяснили в департаменте. Женщина написала расписку, что желает продолжить лечение амбулаторно и самоизолировалась дома.

При этом медики учли, что молодая мать COVID-положительная, а ребенок нет. Они не имеют права отдать его матери, которая еще не признана здоровой и может тем самым подвергнуть малыша риску заражения. Бабушка с отрицательным тестом на COVID-19 также не может забрать новорожденного, так как согласно российскому законодательству его могут передать только в руки законных представителей — мамы или папы.

Поскольку при передаче ребенка также учитываются эпидемиологический анамнез и условия проживания, он все еще находится в больнице под наблюдением медперсонала.