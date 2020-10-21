В Белгородской области за минувшие сутки выявили 105 случаев заражения коронавирусом. Фото: "КП" Архив

По данным областного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в регионе, на 21 октября число новых пациентов с подтвержденным коронавирусом составило 105 человек. Всего с начала пандемии — 10 557.

На госпитализации находится 561 пациент, 55 — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Наибольшее число новых заболеваний пришлось на Корочанский район — 21 случай (всего 244), Старооскольский городской округ — 21 (1 547) и Белгород — 19 (2 433). В Губкине — 9 случаев заболеваний за минувшие сутки, в Яковлевском районе — 8, в Шебекино — 7. Есть заболевший и в других муниципалитетах области.