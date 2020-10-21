В Белгородской области за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 99 человек. Фото: "КП" Архив

По данным федерального штаба на 21 октября, в Белгородской области COVID-19 подтвержден у 99 новых пациентов. Всего с начала пандемии в регионе число заболевших составило 10 557 человек.

В России за минувшие сутки выявлено 15 700 новых зараженных, от заражения коронавирусом за минувший день скончалось 317 человек.

В соседних регионах по Центральному Черноземью лидером по числу заболевших является Воронежская область — 243 человека за минувшие сутки (всего 22 310). В Орловской области выявлено 120 новых зараженных (всего 10 773), в Курской области — 97 (9 764), в Тамбовской — 95 (9 006), в Липецкой — 76 (7 280).