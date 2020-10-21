Белгородские энергетики в приоритетном порядке обеспечивают мощностью объекты здравоохранения

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

С января по сентябрь «Россети Центр Белгородэнерго» выполнил свыше 3,5 тысяч договоров технологического присоединения мощностью 83,7 МВт (78% от плана года). К электрическим сетям подключено 2 847 физических лиц (43,7 МВт) и 734 юридических лиц (36,2 МВт), в том числе порядка 100 социальных объектов и более 10 крупных объектов промышленности и АПК, работающих по программам импортозамещения.

В период сложной эпидемиологической обстановки на особом контроле Белгородэнерго электроснабжение объектов здравоохранения. В текущем году энергетики на 132 кВт увеличили мощность и повысили надежность электроснабжения корпуса №1 детской областной больницы, где развернуты койки для госпитализации пациентов с диагнозом COVID-19. В приоритетном порядке подключили к сетям Чернянскую ЦРБ имени Гапотченко. По заявке муниципалитета энергетики проложили четыре кабельные линии общей протяженностью 800 метров, обеспечив лечебное учреждение мощностью в объеме 230 кВт. Обеспечено увеличение мощности городской больницы №2 и инфекционной клинической больницы им. Е.Н. Павловского.

- Сегодня медучреждения находятся на передовой борьбы с эпидемией, поэтому мы делаем все возможное, чтобы обеспечить их надежное и бесперебойное электроснабжение. Все заявки на увеличение мощности выполняются в приоритетном порядке в максимально сжатые сроки, - подчеркнул заместитель генерального директора – директор «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов.

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