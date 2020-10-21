Государственная картошка участвовала в конкурсе на картофельном разгуляе в Никаноровке Белгородской области

Государственная картошка участвовала в конкурсе на ярмарке в Никаноровке Белгородской области. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

В Губкинском городском округе на площади в селе Никаноровка прошел пятый этап картофельного разгуляя «Ах, картошка - объеденье!», собравший множество гостей. В рамках праздничной программы ярмарки прошел конкурс, где были представлены композиции: «Шанежки с картошкой»; «Осенняя фантазия»; «Государственная картошка»; «Крош-картош»; «Северная пицца»; «Картофельная свинка-господинка».

В ярмарке приняли участие пять хозяйствующих субъектов. Они предложили гостям, кроме картошки, шашлык, мед, продукты пчеловодства, выпечку, кондитерские изделия, овощи, фрукты, виноград, клубнику, саженцы малины, рассаду цветов, живую рыбу, мед, саженцы.

В ярмарке приняли активное участие жители села, работники Никаноровской сельской территориальной администрации и Дворца культуры «Никаноровский», а также гости села.