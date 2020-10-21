В Губкине Белгородской области любят пошуметь и побеспокоить соседей

В Губкине Белгородской области любят пошуметь. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

Отделом муниципального контроля города Губкин подведены итоги работы за 9 месяцев 2020 года. Больше всего правонарушений выявлено по статьям закона «Нарушение покоя граждан и тишины» – 19 протоколов; статья «Торговля в неустановленных местах» – 16 протоколов.

В соответствии с законом Белгородской области «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области» отделом составлено 59 протоколов об административных правонарушениях. Всего наложено штрафов на общую сумму 43000 рублей.