Где в Старом Осколе ограничат движение транспорта. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

Как сообщила пресс-служба администрации Старооскольского городского округа, в Старом Осколе временно ограничат движение транспорта на некоторых участках автодорог. С 22 октября до 21 ноября 2020 года будет ограничено движение транспортных средств по правой полосе улицы Ленина в районе дома № 72. Такая мера введена в связи с проведением ремонтных работ на тепловых сетях.

Администрации Старого Оскола обратилась к водителям транспортных средств с просьбой быть внимательными в местах проведения этого мероприятия и своевременно выбирать маршрут движения.