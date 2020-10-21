Тело пропавшей молодой валуйчанки нашли в ее машине. Фото: "КП" Архив

Валуйским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Белгородской области продолжается доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 33-летней жительницы города Валуйки. Во время проверки недалеко от города Валуйки в собственной автомашине обнаружено тело пропавшей. Следов насильственной смерти не обнаружено.

Тело погибшей направлено на медицинское исследование для установления причин смерти. Следователи продолжают изучать обстоятельства, которые могли привести к гибели молодой женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.