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Тело пропавшей молодой валуйчанки нашли в ее машине

Следов насильственной смерти не обнаружено
Ирина ТАРАСОВА
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Тело пропавшей молодой валуйчанки нашли в ее машине.

Тело пропавшей молодой валуйчанки нашли в ее машине.

Фото: "КП" Архив

Валуйским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Белгородской области продолжается доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 33-летней жительницы города Валуйки. Во время проверки недалеко от города Валуйки в собственной автомашине обнаружено тело пропавшей. Следов насильственной смерти не обнаружено.

Тело погибшей направлено на медицинское исследование для установления причин смерти. Следователи продолжают изучать обстоятельства, которые могли привести к гибели молодой женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Криминал