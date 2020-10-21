Белгородский университет получил Гран-при Всемирного изобретательского форума. Фото пресс-службы НИУ "БелГУ"

Белгородский государственный национальный исследовательский университет представил инновационные проекты на Всемирном изобретательском форуме «Global Invention Forum in Cyprus» в составе объединенной экспозиции Международного инновационного клуба «Архимед». На онлайн-площадке участники из 25 стран представили более 150 изобретений и инновационных проектов.

В этом году форум на территории Республики Кипр прошел в онлайн-формате. По итогам проекты научных коллективов НИУ «БелГУ» заслужили высокие оценки экспертов и международного жюри. Комплекс проектов университета, представленных на GIF-2020, награжден Гран-при Всемирного форума, а НИУ «БелГУ» – почетным дипломом участника.

Отдельного признания удостоены все шесть инновационных проектов университета, четыре из которых отмечены наградами высшего достоинства – почетными дипломами с вручением золотых медалей.