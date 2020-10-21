Большинство россиян не верят в карантин на Новый год

Пандемия корректирует планы новогодних мероприятий. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Опрос о новогодних планах среди жителей городов с более чем со стотысячным населением проведен накануне ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие".

Новый год в кругу семьи - так ответили 78% опрошенных. При этом только 10% полагают, что будут вынужденно сидеть в праздники дома из-за повторного карантина. 21% встретят 2021-й год в гостях, 5% - хотят отправиться в новогоднее путешествие по России, 2% отчаянных оптимистов – за границу.

Пандемия скорректировала и финансовые планы. В этом году бюджет застолья не изменится только у 47% опрошенных. Почти четверть респондентов заявили, что им придется экономить (наибольший процент из них - жители Южного федерального округа).

Коронавирус изменил и отношение к новогодним вечеринкам. Только 13% россиян готовы участвовать в массовых мероприятиях, если не будет официальных запретов. 21% - намерены отказаться из-за боязни заразиться. Треть респондентов пока не определилась.

36% россиян верят, что в 2021 году мы вернемся к свободной «доковидной» жизни: 15% считают, что ограничения не имеют смысла и поэтому будут отменены, 12% - что эпидемия угаснет сама, а 9% надеются на новую вакцину. И все же 41% респондентов считают, что пандемия в новом году не закончится: больше всего ковид-пессимистов в Сибири (51%), меньше всего на Северном Кавказе (34%).