В Белгородской области вблизи границы пограничники задержали граждан Афганистана и Сирии

Фото пресс-службы Пограничного управления.

Одним из видов нарушения Государственной границы РФ остаются попытки ее пересечения вне установленных пунктов пропуска. Так, в октябре текущего года пограничники в районе населенных пунктов Ивановка Ровеньского района и Мокрая Орловка Грайворонского городского округа в стометровой полосе местности, прилегающей к государственной границе, задержали четырех граждан Исламской Республики Афганистан и двух граждан Сирийской Арабской Республики. Задержанные намеревались пересечь государственную границу из России на Украину в обход установленных пунктов пропуска. Как сообщает пресс-служба пограничного управления, по каждому задержанному принято процессуальное решение.

Фото пресс-службы Пограничного управления.

Руководство Пограничного управления обращается к гражданам с просьбой информировать пограничников о фактах противоправной деятельности на территории приграничных районов Белгородской области по телефону Пограничного управления: (4722) 508-515.