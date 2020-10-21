В Белгородской области скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19. Фото: "КП" Архив

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, от заражения коронавирусом скончались еще два пациента. Умершие — жители города Белгорода 1949 и 1951 годов рождения. Они оба проходили лечение на базе Городской больницы №2. Таким образом число жертв коронавируса с начала пандемии составило 72 человека.

Как сообщил областной штаб, что по состоянию на 20 октября число новых случаев заражения в регионе составило 90 человек. Всего с начала пандемии в области коронавирусом заболело 10 452 жителя. 561 находится на госпитализации, 61 — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Наибольшее число новых заражений пришлось на Староосколький горокруг — 15 зараженных, Алексеевский — 13 случаев и Белгород — 12.