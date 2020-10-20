«Открытие»: прогноз позитивный!

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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» объявило о подтверждении рейтинга кредитоспособности ПАО Банк «Финансовая Корпораци Открытие» на уровне ruАА - с сохранением позитивного прогноза.

По сообщению агентства, рейтинг банка обусловлен умеренно высокой оценкой рыночных позиций, комфортной позицией по капиталу при приемлемой операционной эффективности, адекватным запасом ликвидности, приемлемой оценкой корпоративного управления и качества активов.

В заключении агентства подчеркивается, что умеренно высокая оценка рыночных позиций «Открытия» обусловлена широкой географией и масштабами его бизнеса, которые растут быстрее рынка. Кроме того, банк с большим запасом соблюдает нормативы, действующие в отношении системно значимых кредитных организаций.

Сохранение позитивного прогноза по рейтингу обусловлено ожиданием дальнейшего усиления рыночных позиций банка вследствие органического роста бизнеса при поддержании приемлемого запаса по капиталу, а также улучшением рентабельности, давление на которую оказали ограничительные меры в связи с пандемией.

Позитивный прогноз предполагает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе, сообщает агентство.