Белгордцев пугают фейком о пропитанных наркотиками масках

Распространяемое «сообщение» имеет все признаки фейка.

Сразу в нескольких регионах страны, в том числе и в Белгородской области, жители стали получать через мессенджеры фото таких предупреждений. В объявлении говорится, что в период пандемии появился новый вид преступления. Якобы по квартирам ходят «волонтеры», по инициативе властей, и раздают пропитанные неким наркотиком маски. Предлагают примерить, после чего человек отключается. А дельцы обворовывают квартиры.

МВД России в своем аккаунте Instagram официально опровергло эту информацию. Распространяемое «сообщение» имеет все признаки фейка: не указан населенный пункт, где это происходило; нет ссылки на источник информации. А также в сообщении присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких «предупреждении» посеять панику.