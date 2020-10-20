По состоянию на 20 октября в Белгородской области выявлено 96 новых случаев заболевания коронавирусом. Фото: "КП" Архив

Как сообщает федеральный штаб, по состоянию на 20 октября в Белгородской области выявлено 96 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе число заболевших составило 10 458 жителей. Всего по России число новых коронавирусных пациентов за минувшие сутки составило 16 319 человек. 259 россиян умерли за минувший день, заразившись коронавирусом.

У наших соседей по Центральному Черноземью картина следующая: Воронежская область — 241 новых случаев заболевания (всего 22 067), Орловская область — 169 (10 653), Курская область — 105 (9 667), Тамбовская область — 68 (8 911), Липецкая область — 74 (7 204).