Какие семьи в Белгородской области могут получить адресную материальную помощь. Фото: архив КП

Малообеспеченные многодетные и неполные семьи Белгородской области могут получить адресную материальную помощь. Многодетные и неполные семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, могут оформить социальный контракт. Фактически это договор между семьей и управлением соцполитики. Прием документов для назначения адресной материальной помощи идет до 10 декабря 2020 года.

Пособие на основе социального контракта может быть использовано на определенные цели: содействие в поиске работы, подготовке жилья к отопительному сезону, ведение личного подсобного хозяйства, приобретение одежды и обуви детям для посещения школы и других образовательных учреждений.

Пособие на основе социального контракта оказывается один раз в год и на одни и те же мероприятия выплачивается не чаще одного раза в три года. Малоимущей считается семья, среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума по Белгородской области.

Величина прожиточного минимума, установленного постановлением Правительства Белгородской области величина прожиточного минимума за II квартал 2020 года в расчете на душу населения составляет - 9382 рубля, для трудоспособного населения - 10265 рублей, пенсионеров -8204 рубля, детей - 9364 рубля.