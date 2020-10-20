В Новом Осколе с управляющей компании судебные приставы взыскали ущерб. Фото пресс-службы УФССП по Белгородской области

Судебные приставы Новооскольского районного отделения судебных приставов УФССП России по Белгородской области помогли женщине возместить 96 тысяч рублей ущерба, причиненного затоплением квартиры. Перед этим жительница Нового Оскола обратилась в суд с иском к управляющей компании о возмещении ущерба, причиненного имуществу и квартире. Суд принял решение взыскать с управляющей компании ущерб, расходы по ремонту, юридические услуги, а также государственную пошлину на общую сумму 96 703 рублей.

Судебный пристав уведомил управляющую компанию о возбуждении исполнительных производств, а также предупредил об ответственности за невыполнение требований.

Однако должник-организация срок для добровольного погашения задолженности проигнорировал. Поэтому судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в сумме 10 тыс. рублей, а также применил меры принудительного исполнения. Должнику запретили регистрационные действия в отношении автомобилей, а также было обращено взыскание на расчетные счета.

На одном из расчетных счетов управляющей компании имелись денежные средства в сумме, достаточной для погашения задолженности. Задолженность по исполнительному производству, а также исполнительский сбор были списаны со счета.