Белгородская область получила вторую партию детской вакцины против гриппа. Фото: "КП" Архив

Вторая партия вакцины для детей против гриппа поступила в Белгородскую область, это 84 тысячи 887 доз. Об этом на брифинге рассказала заместитель губернатора Белгородской области Наталия Зубарева. Она отметила, что первая партия использована в регионе на 100%.

«Мы привили всех детей, подлежащих вакцинации на первом этапе. И буквально с завтрашнего дня такая работа начинается в отношении остального детского населения. Во все медицинские организации области по определенным квотам вакцина поступает уже сегодня, поэтому с завтрашнего дня такая работа должна масштабно начаться», — сказала Наталия Зубарева.

Замгубернатора добавила, что на этой неделе ожидается также поступление взрослой вакцины.