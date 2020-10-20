В Белгородской области прорабатывается возможность получения результатов тестов на ковид на портале Госуслуг

В Белгородской области прорабатывается возможность получения результатов тестов на ковид на п Госуслугах. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области рассматривают возможность получения результатов анализов на коронавирус в личном кабинете на портале Госуслуг. Об этом представителям СМИ сообщила заместитель губернатора Наталия Зубарева. Сейчас рассматривается техническая возможность такой услуги.

«Департамент цифрового развития совместно с департаментом здравоохранения прорабатывают вопрос о возможности получения результата теста в личном кабинете. Это позволит сократить время ожидания пациентом информации, находится он в зоне риска или нет», - сказала замгубернатора.

Как только станет понятно, с какой конкретной даты люди смогут в своем личном кабинете увидеть результаты тестов, жителей области об этом проинформируют.