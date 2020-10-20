Злостного алиментщика из Ивнянского района посадили под административный арест. Фото: Архив "КП"

За многократное уклонение от обязательных работ житель Ивнянского района привлечен к админответственности. Ему назначено 7 суток административного ареста. В поле зрения правоохранительных органов мужчина попал из-за злостной неуплаты алиментов. Его задолженность составляет более 775 тысяч рублей.

В Ивнянском районном отделении судебных приставов УФССП России по Белгородской области на исполнении находится производство о взыскании задолженности по алиментам с 38-летнего местного жителя. По решению суда мужчина обязан выплачивать алименты ежемесячно в размере ¼ части всех видов заработка на содержание своего сына 2007 года рождения.

Однако он родительские обязанности не выполнял, добровольно денежные средства не выплачивал. За неуплату алиментов должника привлекли к административной ответственности. Рассмотрев материалы дела, суд назначил наказание - 100 часов обязательных работ.

К отбыванию обязательных работ должник не приступил, на связь с судебными приставами не выходил, требование о явке игнорировал. В связи с чем судебным приставом было вынесено постановление о принудительном приводе.

Должник был доставлен в отделение судебных приставов, где в отношении него был составлен протокол об административном нарушении.

Суд назначил наказание в виде 7 суток административного ареста. Кстати, административный арест не отменяет наказание - обязательные работы. После отбывания наказания мужчине придется отработать 100 часов и оплатить задолженность.