Белгородским полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить пьяного водителя. Фото: "КП" Архив

В селе Двулучном Валуйского округа «девяткой» управляет пьяный водитель – такое сообщение получил наряд дорожной патрульной службы. Выехав на место, полицейские задержали 32-летнего мужчину. Во время оформления протокола к ним подошли больше десяти подвыпивших агрессивных человек, отдыхавших неподалеку. Один из них ударил полицейского кулаком в лицо. Сотрудники ГИБДД сделали предупредительный выстрел из табельного оружия.

В результате никто не пострадал. Водитель «девятки» и нападавший скрылись, но позже их задержали. В отношении горе-водителя составлено три административных материала – за отказ от медосвидетельствования, неповиновение сотруднику полиции и отсутствие полиса ОСАГО.

А Следственный комитет возбудил в отношении нападавшего уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе ведомства.