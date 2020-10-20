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Белгородским полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить пьяного водителя

За автомобилиста вступилось больше 10 нетрезвых человек
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородским полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить пьяного водителя.

Белгородским полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить пьяного водителя.

Фото: "КП" Архив

В селе Двулучном Валуйского округа «девяткой» управляет пьяный водитель – такое сообщение получил наряд дорожной патрульной службы. Выехав на место, полицейские задержали 32-летнего мужчину. Во время оформления протокола к ним подошли больше десяти подвыпивших агрессивных человек, отдыхавших неподалеку. Один из них ударил полицейского кулаком в лицо. Сотрудники ГИБДД сделали предупредительный выстрел из табельного оружия.

В результате никто не пострадал. Водитель «девятки» и нападавший скрылись, но позже их задержали. В отношении горе-водителя составлено три административных материала – за отказ от медосвидетельствования, неповиновение сотруднику полиции и отсутствие полиса ОСАГО.

А Следственный комитет возбудил в отношении нападавшего уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе ведомства.

Криминал