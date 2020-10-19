В Белгородской области из частных клиник на борьбу с коронавирусом удалось привлечь аж 8 врачей. Фото: "КП" Архив

Заместитель губернатора Белгородской области Денис Буцаев поручил восполнить дефицит врачей, привлекая специалистов из частных клиник. В данный момент на помощь с коронавирусной инфекцией пришли лишь врачи Стойленкого ГОКа: 8 специалистов принимают старооскольцев на площадке предприятия и взяли на себя тестирование их на COVID-19. При этом, как докладывала на сегодняшнем оперативном совещании с правительством Белгородской области заместитель губернатора Наталия Зубарева, 122 медработника (врачи общей практики, участковые терапевты) находятся на больничном. А другие частные клиники пока не дали специалистов.

Наталия Зубарева подчеркнула, что дефицит врачей компенсируется работой ординаторов во всех поликлиник Белгорода, Губкина и Старого Оскола. 21 человек привлечен из специализированных организаций. При этом увеличивается нагрузка на уже работающих врачей, но она не превышаем 1,6 ставки.

Денис Буцаев считает, что диалога с частными клиниками в области пока нет. При этом он отметил:

- Если вам дают 8 человек из частных клиник, то я считаю, что это не диалог с ними. Дефицит 122 врачей можно закрыть хотя бы наполовину кадрами из частных клиник. Если у них есть условия, на которых они готовы работать, пожалуйста, приходите и будем обсуждать.